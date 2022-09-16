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«جوجل مابس» تكشف عن ميزة جديدة «طال انتظارها» للمستخدمين
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«جوجل مابس» تكشف عن ميزة جديدة «طال انتظارها» للمستخدمين

«جوجل مابس» تكشف عن ميزة جديدة «طال انتظارها» للمستخدمين

«جوجل مابس» تكشف عن ميزة جديدة «طال انتظارها» للمستخدمين
٠٥:٥٣:٥٣ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت خدمة الخرائط “جوجل مابس” عن ميزة جديدة للمستخدمين، حتى يكونوا قادرين على تتبع أماكن الأشخاص المقربين منهم مثل أفراد العائلة، لكن بشرط الحصول على إذن منهم، بحسب موقع “9to9mac” المختص في الشؤون التقنية.

وأوضح الموقع أن هذا المستخدم الذي يقوم بتفعيل هذه الميزة يمكنه أن يتلقى إشعارات بشأن مغادرة أو وصول أصدقائه وأفراد عائلته إلى أماكن معينة.

والهدف من هذه الخدمة هو إتاحة الاطمئنان على أفراد من العائلة، كأن يقوم الأبوان مثلاً بمتابعة ابنهما، لمعرفة ما إذا كان قد ذهب إلى المدرسة أو عاد فعلاً إلى البيت.

لا بد من تفعيل خاصية لـ “GPS”

وحرصًا على خصوصية المستخدمين، لا يمكن تتبع أي شخص، إلا بعد موافقته على نحو مباشر على تقاسم المعلومات بشأن أماكن تواجده.

وللاستفادة من هذه الميزة، ينبغي أن يكون الشخص المراد تتبعه، قد فعّل خاصية تحديد المواقع على الجهاز الخاص به أي قام بتشغيل الـ”GPS”.

وللبدء في الاطلاع، ينبغي أن يذهب المستخدم إلى تطبيق “جوجل مابس” على هاتفه الذكي، وعندئذ، يحتاج إلى كتابة موقع الشخص الذي يريد تتبعه، لكن شريطة أن يكون ممن يشاركون معك مواقع تواجدهم.

وفي هذه المرحلة، ستظهر قائمة أمام المستخدم، والمطلوب منه هو أن يكتب إضافة “Add” في خانة تسمى صندوق الإشعارات “Notifications box”.

وبعد ذلك، يمكن للمستخدم، أن يختار عدة مواقع، حتى يتلقى إشعارات بشأنها، سواء لدى مغادرتها من قبل ذلك الشخص، أو أثناء وصوله إليها.

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