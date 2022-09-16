القيمة السوقية للبورصات العربية تصل إلى 4.25 تريليون دولار

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أصدر صندوق النقد العربي، النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، التي أظهرت وصول القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و256 مليارًا و291 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

المملكة تتصدر

وبلغت القيمة السوقية لسوق المال بالمملكة 2.95 تريليون دولار، وسوق دبي المالي إلى 152.69 مليار دولار، وبورصة قطر 197.6 مليار دولار وبورصة الكويت 146.7 مليار دولار، وسوق مسقط 60.5 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 58.5 مليار دولار، والبورصة المصرية 36.36 مليار دولار، وبورصة البحرين 30.77 مليار دولار.

في حين بلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 26.09 مليار دولار، وبورصة بيروت 12.9 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.97 مليار دولار، وسوق دمشق 1.53 مليار دولار.

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أداء البورصات العربية

وفي سياق متصل، شهدت مؤشرات البورصات العربية تباينًا في الأسبوع الماضي، حين ارتفع أداء سبع بورصات عربية، نتيجة ارتفاع معدلات نمو بعض القطاعات مثل التأمين والعقارات والخدمات.

فيما سجل أداء سبع بورصات عربية انخفاضًا نتيجة انخفاض مؤشرات أداء قطاعات البنوك، والاستثمار، والخدمات المالية، والاتصالات.

وذكرت النشرة أن حجم تداول البورصات العربية المضمّنة في قاعدة بيانات الصندوق شهدت ارتفاعًا بنحو 8.56% خلال الأسبوع الماضي، نتيجة ارتفاع حجم التداول في خمس بورصات عربية.