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خدمة اليوم.. 7 خطوات لإلغاء تسجيل العقار في ضريبة القيمة المضافة
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خدمة اليوم.. 7 خطوات لإلغاء تسجيل العقار في ضريبة القيمة المضافة

خدمة اليوم.. 7 خطوات لإلغاء تسجيل العقار في ضريبة القيمة المضافة

خدمة اليوم.. 7 خطوات لإلغاء تسجيل العقار في ضريبة القيمة المضافة
٠٦:٠١:٠٣ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إلغاء تسجيل العقار في ضريبة القيمة المضاف، حيث أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يمكن للمستفيد من خلال هذه الخدمة إلغاء طلب تسجيل العقار في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، واسترداد مبلغ الضريبة في حال تم السداد مسبقًا، من خلال هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل إلى موقع الهيئة.

2 – انتقل إلى صفحة الخدمات الإلكترونية، ثم ضريبة القيمة المضافة لـعقـارات الأفراد.

3 – اختر إلغاء الطلب.

4 – أدخل رقم الطلب المرسل على الجوال.

5 – أضف رمز التحقق المرسل على جوال البائع الرئيسي.

6 – حدّد سبب الإلغاء.

7 – الغِ الطلب.

* المتطلبات:

1 – توفير رقم الطلب المرسل على رقم الجوال.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “00966112048998 – 19993″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
تسجيل عقار خدمة اليوم ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة

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