الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الحربي»: سيكون لدى المملكة أسرع قطار في الشرق الأوسط بنهاية العام (فيديو)
بالفيديو.. لماذا تُمنع العملات الرقمية في المملكة؟ خبير اقتصادي يجيب
الحصاد الاقتصادي.. قمة عالمية للذكاء الاصطناعي.. ونمو «السيارات الكهربائية»
تفاصيل القبض على مقيم في جازان.. وهذا ما ضُبط بحوزته
القبض على 8 أشخاص في جدة لسرقتهم مركبات واستخدامها بهذه الجرائم
وزير الداخلية اللبناني: اقتحام البنوك ليس الطريقة الأفضل لاسترداد الأموال (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الحربي»: سيكون لدى المملكة أسرع قطار في الشرق الأوسط بنهاية العام (فيديو)

«الحربي»: سيكون لدى المملكة أسرع قطار في الشرق الأوسط بنهاية العام (فيديو)

«الحربي»: سيكون لدى المملكة أسرع قطار في الشرق الأوسط بنهاية العام (فيديو)
٠٥:٤١:٠٥ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال المهندس ريان الحربي، نائب رئيس قطار الحرمين السريع، إن هناك 32 رحلة من محطة السليمانية إلى مكة، وقرابة 20 ألف رحلة منذ بدء التشغيل .

وأضاف في لقاء على قناة “الإخبارية”: قائدو القطار ومشغلو الحركة والمحطات نسبة السعودة فيها تتجاوز 94%، وبنهاية هذا العام سيكون لدينا قائدات قطار.

وتابع: يتم حاليًا تدريب القائدات وتأهيلهن، وبنهاية العام سيكون لدينا أسرع قطار في الشرق الأوسط وثاني قطار في العالم يدار بكفاءات نسائية.

معلومات عن قطار الحرمين السريع

وقطار الحرمين السريع هو مشروع حكومي من تمويل صندوق الاستثمارات العامة، يهدف إلى تيسير وتسهيل التنقل بين العاصمتين المقدستين، وتوسيع شبكة الخطوط الحديدية في المملكة، وأحد أمثلة ركائز رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية.

ويأتي بالتزامن خطة التنمية التي أطلقتها الدولة على عدد من الأصعدة، ومنها مجال النقل العام، وباعتباره أحد المشاريع المهمة التي تسهم في عملية النمو الاقتصادي، ويساعد في إيجاد فرص استثمارية متنوعة، ويوفر وظائف للجنسين، فقد حظي بدعم لا محدود لإنجازه وفق المعايير العالمية.

اقرأ أيضًا: 

عاجل.. بمناسبة اليوم الوطني.. قطار الحرمين يطرح تذكرة بـ 9.2 ريالات بهذه المحطات

الكلمات الدلالية:
القطار السريع قائدات قطار في المملكة قطار الحرمين معلومات عن القطار السريع

مواد ذات صلة

المزيد
بايدن: لن نترك فراغًا فى الشرق الأوسط لروسيا والصين

بايدن: لن نترك فراغًا فى الشرق الأوسط لروسيا والصين

١١:١٣ م، الجمعة، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
الطائف.. أسراب الجراد تهاجم المحاصيل الزراعية بالمحاني (صورة)

الطائف.. أسراب الجراد تهاجم المحاصيل الزراعية بالمحاني (صورة)

١٠:١٨ م، الخميس، ١٩ يونيو ٢٠١٤
وفاة مقيم عربي داخل سوق تجاري بجدة

وفاة مقيم عربي داخل سوق تجاري بجدة

٠١:٣٩ ص، الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٥
بالفيديو.. شباب يصطادون «ذئاباً» داخل مغارة غرب حائل

بالفيديو.. شباب يصطادون «ذئاباً» داخل مغارة غرب حائل

٠٨:٣٤ ص، الأثنين، ١١ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *