«الحربي»: سيكون لدى المملكة أسرع قطار في الشرق الأوسط بنهاية العام (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال المهندس ريان الحربي، نائب رئيس قطار الحرمين السريع، إن هناك 32 رحلة من محطة السليمانية إلى مكة، وقرابة 20 ألف رحلة منذ بدء التشغيل .

وأضاف في لقاء على قناة “الإخبارية”: قائدو القطار ومشغلو الحركة والمحطات نسبة السعودة فيها تتجاوز 94%، وبنهاية هذا العام سيكون لدينا قائدات قطار.

وتابع: يتم حاليًا تدريب القائدات وتأهيلهن، وبنهاية العام سيكون لدينا أسرع قطار في الشرق الأوسط وثاني قطار في العالم يدار بكفاءات نسائية.

معلومات عن قطار الحرمين السريع

وقطار الحرمين السريع هو مشروع حكومي من تمويل صندوق الاستثمارات العامة، يهدف إلى تيسير وتسهيل التنقل بين العاصمتين المقدستين، وتوسيع شبكة الخطوط الحديدية في المملكة، وأحد أمثلة ركائز رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية.

ويأتي بالتزامن خطة التنمية التي أطلقتها الدولة على عدد من الأصعدة، ومنها مجال النقل العام، وباعتباره أحد المشاريع المهمة التي تسهم في عملية النمو الاقتصادي، ويساعد في إيجاد فرص استثمارية متنوعة، ويوفر وظائف للجنسين، فقد حظي بدعم لا محدود لإنجازه وفق المعايير العالمية.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. بمناسبة اليوم الوطني.. قطار الحرمين يطرح تذكرة بـ 9.2 ريالات بهذه المحطات