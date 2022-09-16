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بالفيديو.. لماذا تُمنع العملات الرقمية في المملكة؟ خبير اقتصادي يجيب

بالفيديو.. لماذا تُمنع العملات الرقمية في المملكة؟ خبير اقتصادي يجيب

بالفيديو.. لماذا تُمنع العملات الرقمية في المملكة؟ خبير اقتصادي يجيب
٠٥:٣٦:٠٣ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المحلل الاقتصادي إبراهيم الهندي، سبب عدم اعتماد العملات الرقمية في المملكة حتى الآن، موضحًا الفارق بين التحول إلى العملات الرقمية، بين الخدمات الرقمية البنكية.

مخاطر العملات الرقمية

ولفت الهندى إلى سبب منع تداول العملات الرقمية بالمملكة إلى الآن، نظرًا لمخاطرها العالية، التي يعكف البنك المركزي السعودي، وغيره من البنوك المركزية في العالم على دراستها وتقييم مخاطرها.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن البنوك الرقمية الموجودة داخل المملكة تعتمد على سياسة التعامل بالنقود، ولكن عمليات التبادل والتحويل تتم رقميًا.

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التحول الرقمي

مبينًا أن التحول الرقمي للقطاع المصرفي يعني إعطاء نفس الخدمات السابقة، ولكن بشكل أوسع عن طريق الإنترنت، ودون الحاجة إلى زيارة الفروع والتعامل المباشر بين الموظف والعميل أو المستفيد.

ما هي العملات الرقمية؟

والعملات الرقمية عبارة عن نوع من العملات المتاحة على شكل رقمي فقط وليس لها وجود مادي مثل الأوراق النقدية أو المعدنية، ومع ذلك يكون لها الخصائص نفسها في العملات المالية الأخرى، فيتم عليها المعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود؛ بل يمكن أن تستخدم في شراء السلع والخدمات المختلفة؛ فهي رصيد مالي مسجل إلكترونيًا على بطاقة ذات قيمة مخزنة على جهاز آخر ويتم تداولها عبر الإنترنت.

الكلمات الدلالية:
البنك المركزي السعودي التحول الرقمي العملات الرقمية القطاع المصرفي

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