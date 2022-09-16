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استشاري: نقص فيتامين (د) بالمملكة كبير جدًا ويصل إلى هذه النسبة (فيديو)
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استشاري: نقص فيتامين (د) بالمملكة كبير جدًا ويصل إلى هذه النسبة (فيديو)

استشاري: نقص فيتامين (د) بالمملكة كبير جدًا ويصل إلى هذه النسبة (فيديو)

استشاري: نقص فيتامين (د) بالمملكة كبير جدًا ويصل إلى هذه النسبة (فيديو)
٠٥:٤٧:١٥ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قال استشاري الغدد الصماء والسكري، الدكتور يوسف الصالح، اليوم الجمعة، إن نسبة نقص فيتامين (د) في المملكة كبيرة جدًا وتصل إلى 82%.

وأضاف في حديثه لفضائية “الإخبارية” أن بعض الدراسات قالت إن نسبة نقص فيتامين د بالمملكة من بين 60 إلى 90%.

أفضل أوقات التعرض للشمس

وأشار إلى أن “الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا هي أفضل أوقات للتعرض للشمس للاستفادة من فيتامين (د) في المملكة ما عدا المنطقة الشرقية”.

يشار إلى أنه يمكن للجلد أن ينتج فيتامين د عند تعرضه لأشعة الشمس فوق البنفسجية “ب”. وحال تعرض الوجه أو الذراعين أو الساقين لأشعة الشمس لمدة 5-30 دقيقة مرتين في الأسبوع عادة ما يكون كافيًا لتوليد مستويات فيتامين د المثلى.

وكانت وزارة الصحة أكدت على أهمية فيتامين (د) لصحة العظام والأسنان، موضحة أنه يتوفر في عدد من الأطعمة منها “الأسماك، والكبد، واللحم الأحمر، والحليب”.

وأوضحت الصحة، أن أشعة الشمس هي المصدر الرئيس لفيتامين (د).

وبينت وزارة الصحة، أن أعراض نقص فيتامين (د) تشمل الكساح عند الأطفال، وإرهاق، وألم في العظام والمفاصل.

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