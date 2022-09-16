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«الأرض الفائقة».. اكتشاف كوكبين أضخم من الأرض حول نجم صغير
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«الأرض الفائقة».. اكتشاف كوكبين أضخم من الأرض حول نجم صغير

«الأرض الفائقة».. اكتشاف كوكبين أضخم من الأرض حول نجم صغير

«الأرض الفائقة».. اكتشاف كوكبين أضخم من الأرض حول نجم صغير
٠٥:٥٤:٥١ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية، ما أعلنه فريق دولي من علماء الفلك عن اكتشاف اثنين من الكواكب الخارجية الجديدة، يطلق عليها اسم “الأرض الفائقة”.

وأطلق العلماء على الكوكبين (LP 890-9 b) و(LP 890-9 c)، وهما أكبر قليلاً من الأرض، ويدوران حول نجم قزم قريب من النوع M، حسب “sawtbeirut”.

كوكب صالح للسكن 

وأكد علماء الفلك أن اكتشافهم يجعل النجم (LP 890-9)، ثاني أروع نجم تم العثور عليه لاستضافة الكواكب، وأضافوا أنه ثاني أكثر الكواكب الأرضية الصالحة للسكن المعروفة حتى الآن.

وخلص الباحثون إلى أن اكتشاف نظام (LP 890-9) الرائع المقدم في هذا العمل يوفر فرصة نادرة أخرى لدراسة الكواكب الأرضية المعتدلة حول أصغر وأروع جيراننا.

ما هي “الأرض الفائقة”؟

الكواكب الفائقة، أو “الأرض الفائقة”، هي كواكب أضخم من الأرض، ولكنها لا تتجاوز كتلة كوكب نبتون، وعلى الرغم من أن مصطلح الأرض الفائقة يشير فقط إلى كتلة الكوكب، إلا أنه يستخدم أيضًا من قبل علماء الفلك لوصف كواكب أكبر من الأرض، ولكنه أصغر من نبتون.

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اكتشاف كوكبين الأرض الفائقة الكواكب الفائقة المجموعة الشمسية علماء الفلك مجلة علم الفلك والفيزياء

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