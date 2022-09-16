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حساب المواطن: عوائد الأصول العقارية توقف الدعم بهذه الحالة
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حساب المواطن: عوائد الأصول العقارية توقف الدعم بهذه الحالة

حساب المواطن: عوائد الأصول العقارية توقف الدعم بهذه الحالة

حساب المواطن: عوائد الأصول العقارية توقف الدعم بهذه الحالة
٠٤:٢٩:٤٤ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، إن عدم الإفصاح عن العوائد المالية من الأصول العقارية الخاصة بالمستفيد خلال 15 يومًا من حدوث التغيير على حالة أهليته بالمنصة، يوقف الدعم.

ووجه أحد المستفيدين سؤالاً لخدمة المستفيدين قال فيه: قدمت اعتراضًا وتم رفضه، وحدثت حسابي في منصة إيجار وأفصحت عن العوائد المالية للعقار، هل ألغي العقد على المؤجر حتى ينزل الدعم؟! ما الحل؟

ورد الحساب على “تويتر”، قائلاً: “عزيزي المستفيد، تأثرت أهليتك في البرنامج نظرًا لعدم إفصاحك مسبقًا عن العوائد المالية من الأصول العقارية الخاصة بك خلال 15 يومًا من حدوث التغيير”.

3.2 مليار ريال دفعة سبتمبر

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع قبل أيام، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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