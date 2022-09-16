الدولار يرتفع والإسترليني عند أدنى مستوى منذ 37 عامًا

تواصل – فريق التحرير:

واصل الدولار ارتفاعه، مستفيدًا من تزايد المخاوف من حدوث ركود عالمي، إثر لجوء العديد من البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية بقوة، لمكافحة التضخم عند مستويات تاريخية.

مؤشر الدولار يصعد

تعزز الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة، اليوم الجمعة، حيث أدت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والركود المحتمل إلى تراجع الرغبة في المخاطرة.

فيما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.2٪ أعلى إلى 109.745، ليس بعيدًا عن ذروة عقدين عند 110.79.

أسعار الفائدة

من المتوقع بدرجة كبيرة أن الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه للمرة السابعة على التوالي.

وقد أثر هذا التقييم الاقتصادي المتشائم على العملات التي يُنظر إليها على أنها أكثر خطورة، وأصبح الدولار هو المستفيد الرئيس.

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الجنيه الإسترليني.. هبوط غير مسبوق

وفي سياق متصل، هبط الجنيه إلى 1.14 مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما لم يحدث منذ 1985، ويأتي ذلك نتيجة لقوة الدولار الأمريكي.

وتوقع خبراء اقتصاديون حتمية تعرض الاقتصاد البريطاني إلى ركود اقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك توازيًا مع موت الملكة إليزابيث، وتولي الملك تشارلز حكم بريطانيا خلفًا لها.