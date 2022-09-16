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الذهب يتراجع في أسواق المملكة.. وعيار 21 دون 186 ريالاً
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الذهب يتراجع في أسواق المملكة.. وعيار 21 دون 186 ريالاً

الذهب يتراجع في أسواق المملكة.. وعيار 21 دون 186 ريالاً

الذهب يتراجع في أسواق المملكة.. وعيار 21 دون 186 ريالاً
٠٤:٢٧:٤٧ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هبطت أسعار الذهب في أسواق المملكة، اليوم الجمعة، لتفقد حوالي 5 ريالات من أسعار الجرامات الأكثر انتشارًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 200.62 ريالات، أي ما يعادل 53.50 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 183.90 ريال / 49.04 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، إلى نحو 175.54 ريال/ 46.81 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 150.47 ريال/ 40.12 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6240 ريال/ 1664 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6243.75 ريال/ 1665 دولارًا.

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أسعار الذهب عالميًا

وصلت أسعار الذهب، عالميًا، إلى  أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، كما أنها في طريقها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين، وذلك بعد أن تسببت التوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الفيدرالي الأمريكي في زيادة عوائد السندات.

وتراجع الذهب الآن في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1662.97 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ إبريل 2020 عند 1658.30 دولار. وانخفضت الأسعار بنسبة 3.2% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي الآن بنسبة 0.4% إلى 1670.50 دولار.\

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