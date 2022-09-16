خلال زيارته لـ «جازان».. هذا ما وجه وزير البلدية بسرعة تنفيذه فورًا

تواصل – فريق التحرير:

تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عددًا من المشاريع التنموية التي تنفذها أمانة منطقة جازان وشؤون الإسكان، بهدف الاطلاع على سير الأعمال في المشاريع التي تخدم الأهالي والاطلاع على الفرص التي يتم إتاحتها للقطاع الخاص، والجهود المتواصلة للأمانة والبلديات الفرعية في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

ووجه خلال الزيارة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة، وضرورة الاستمرار بتنفيذ المشاريع النوعية بمنطقة جازان لرفع جودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بالتقدم في مؤشرات أفضل المدن قابلية للعيش.

مشروعات تنموية يتم تنفيذها في المنطقة

ووقف على عدة مشروعات تنموية من بينها مركز الأمير سلطان الحضاري والذي تم تصميمه بطريقه فريدة ومميزة ليشكل تحفه معمارية بما يحتويه من مرافق على مستوى عال من البناء والخدمات التي ستلبي احتياجات أبناء المنطقة وزوارها، لإقامة الفعاليات الثقافية والاحتفالية وغيرها من الفعاليات التي تشهدها المنطقة،.

كما اجتمع معاليه خلال زيارته للمركز بقيادات الأمانة ورؤساء بلديات المنطقة.

وتفقد مبنى أمانة جازان الجديد والواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي في مدينة جيزان، واطلع على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار للواجهة التي تعد من كبريات الواجهات البحرية على مستوى المملكة.

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