العالم في أسبوع.. دعم سبتمبر واقتحام بنوك لبنان ومحاولة اغتيال بوتين

تواصل- فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولا ـ المملكة

انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض

عقدت بالعاصمة الرياض، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، بمشاركة 90 دولة وحضور 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم.

إيداع الدفعة 58 من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 58، لشهر سبتمبر الجاري، والتي بلغت 3.2 مليار ريال لـ 10.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.

تخفيضات لقطار الحرمين في اليوم الوطني

أعلنت خدمة العملاء لقطار الحرمين، أنه بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة فإنها تطرح تذكرة على الدرجة الاقتصادية للرحلات بين محطات مكة المكرمة وجدة والسليمانية بـ 9.2 ريالات.

محظورات في اليوم الوطني

أكدت وزارة التجارة على منع استخدام علم الدولة وشعارها “لفظ الجلالة وكلمة التوحيد” وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم على المنتجات التجارية في كافة الأوقات بما فيها اليوم الوطني.

استئناف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية

أعلنت المملكة، الثلاثاء الماضي، استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة، بما فيها العمالة المنزلية بداية من 7 نوفمبر 2022.

الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وجاء الحد الأقصى كالتالي، أوغندا 9,500 ريال، تايلاند 10,000 ريال، كينيا 10,870 ريالا، بنجلاديش 13,000 ريال، الفلبين 17,288 ريالًا.

مصادرة 4 مليارات ريال وضبط تنظيم عصابي

أعلنت المملكة مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عامًا لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.

ثانيا ـحول العالم

محاولة اغتيال بوتين

أكدت مصادر وقوع محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي؛ وأن الرئيس الروسي قد نجا منها.

تعرض زيلينسكي لحادث سير

تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحادث مروري في العاصمة الأوكرانية كييف، دون أن يُصاب بأذى.

دعوة عاجلة من الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا

وجهت الأمم المتحدة دعوة عاجلة لوقف المعارك وإطلاق النار بشكل فوري في أوكرانيا، وإتاحة الفرصة للمفاوضات والحلول الدبلوماسية.

تغريم «جوجل» نحو 4 مليارات يورو

أيدت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء الماضي، تغريم شركة “جوجل” 4.125 مليار يورو، بسبب قضايا احتكار.

اشتباكات جديدة بين أذربيجان وأرمينيا

اندلعت اشتباكات جديدة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية بعد مقتل العشرات في مواجهات هي الأعنف منذ عامين.

تصاعد توتر الصين وتايوان

أعلنت السلطات التايوانية، أن الطائرات الحربية الصينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان قرب الجزيرة.

لبنان يرفع دعم المحروقات بالكامل

أعلنت الحكومة اللبنانية، أنها قررت رفع الدعم بالكامل عن المحروقات في لبنان، وببدء تسعيرها بالدولار.

مودعون يقتحمون عدة بنوك بلبنان

اقتحم مودعون 7 بنوك في عدة مدن لبنانية، اليوم الجمعة، للمطالبة بصرف ودائعهم، فيما أغلقت كافة مصارف بيروت أبوابها خشية تعرضها لاقتحامات.

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