النفط يستمر في الهبوط وبرنت يخسر 0.5%

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واصلت أسعار النفط، اليوم، هبوطها، بعد خسارة مدوية تكبدتها أمس الخميس، فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.86% لتصل إلى مستويات الـ 84.45 دولار للبرميل، لتتجه نحو تسجيل الخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي.

أسعار النفط اليوم

هبط خام برنت بنسبة 0.5% ليسجل 90.30 دولار للبرميل، لكنها متراجعة بحوالي 2% خلال هذا الأسبوع حتى الآن، بينما تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 4%، لتصل لأدنى مستوى في أسبوع، وذلك يوم الخميس تحت ضغط من التوصل لاتفاق مؤقت سيتم بموجبه تجنب تنفيذ إضراب في قطاع السكك الحديدية الأمريكي، وتوقعات بضعف الطلب العالمي واستمرار قوة قبل رفع مرتقب كبير لأسعار الفائدة.

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خسارة كبرى

وأمس، هبطت العقود الآجلة لخام 3.75 دولار أو 4% إلى 90.35 دولار للبرميل، بينما نزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.58 دولار أو 4.1% إلى 84.90 دولار للبرميل.

ويستعد المستثمرون لرفع ، يوم الأربعاء المقبل، بعد أن أظهرت بيانات هذا الأسبوع تسارع التضخم الأساسي، ووسط مخاوف متزايدة من الركود العالمي.