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بالفيديو.. حريق هائل يلتهم ناطحة سحاب في الصين

بالفيديو.. حريق هائل يلتهم ناطحة سحاب في الصين

بالفيديو.. حريق هائل يلتهم ناطحة سحاب في الصين
٠٢:٥٨:٢٥ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أظهر مقطع فيديو لحظة اندلاع حريق كبير في ناطحة سحاب بمدينة تشانغشا في وسط الصين، حسب ما أعلنه التلفزيون العام الصيني، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات “غير معروف حتى الآن”.

وأظهر الفيديو لحظة تصاعد الأدخنة إلى عنان السماء بعد أن أتت النيران على جميع الطوابق تقريبًا.

وقالت قناة CCTV الصينية العامة إن “الدخان الكثيف يتصاعد من الموقع، فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى”، مشيرة إلى أن “رجال الإطفاء بدأوا العمل على إخماد النيران وإجراء عمليات إنقاذ في مكان الحادث”.

الحريق التهم المبنى بالكامل والأدخنة تصاعدت إلى عنان السماء

وذكر التقرير أن الحريق التهم المبنى الذي يضم مكتب شركة الاتصالات المملوكة للدولة “تشاينا تليكوم”.

أظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تشتعل من المبنى، بينما تصاعد الدخان الأسود في السماء.

ويبلغ عدد سكان مدينة تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان، حوالي 10 ملايين نسمة.

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