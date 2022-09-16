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تنبيه مهم من «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق اليوم

تنبيه مهم من «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق اليوم

تنبيه مهم من «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق اليوم
٠٣:٠٩:٣٦ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهات من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة، على عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

أمطار على جازان

ونبّه “الأرصاد” من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً للرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وهروب، مبينا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس في عسير

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة  الـ 8 مساءً.

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مكة المكرمة

كما نبّه “الأرصاد” من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية، وذلك على مدن الخرمة، والموية، وتربة، ورنية، وتستمر الحالة، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة السادسة مساء.

المدينة المنورة

فيما توقع “الأرصاد” رياحًا نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج، وتدن في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس وينبع النخل، وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

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أمطار رعدية المدينة المنورة المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس رياح نشطة مكة المكرمة

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