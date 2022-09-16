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«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدفعة 58
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«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدفعة 58

«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدفعة 58

«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدفعة 58
٠٢:٤٤:٥٣ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال الحساب في تغريدته: “حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://eservices.ca.gov.sa/#/login“.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع قبل أيام، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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توضيح من حساب المواطن بشأن استحقاق الدعم لشهر سبتمبر

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