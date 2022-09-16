بالفيديو.. الزعاق يوضح موعد انتهاء موسم “الصفري”

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أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن اليوم الجمعة هو أول “الصفري” وهو موسم الأمراض الموسمية (الحساسية والزكام) ومدته 26 يومًا.

ما هو موسم “الصفري”؟

وخلال هذا الموسم، كما شرح الزعاق، يصفرّ قرص الشمس لأنها تميل بعيدًا، كما تكثر الأمراض الموسمية مما يجعل الأجساد تكتسي بالصفرة، وكذلك تصفر أوراق الأشجار، وتنتشر الطيور المهاجرة المسماة بـ”الصفّار”.

وأضاف الزعاق أنه “بعد انتهاء هذا الموسم ندخل في موسم “الوسم” الذي يعرفه العامة بارتفاع نجم سهيل وهو ألطف وأجمل وأروع مواسم السنة.

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من أين يأتي البرد والحرّ؟

وفي وقت سابق، شرح الزعاق أن البرودة تأتينا من الجهة الشمالية، محمولة عبر الرياح الشمالية، القادمة من سيبيريا، أما الحرارة فتأتي من الجهة الجنوبية، تبعًا لحركة الشمس.

وأورد أنه خلال الأيام المقبلة تبدأ البوادر الشتوية على شمال تركيا والعراق وبلاد الشام، وخلال شهرين يبدأ سكان المملكة في تحسس البرد من الليل.