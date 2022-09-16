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بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف سبب تأسيس المملكة لـ «منظمة التعاون الرقمي»
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بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف سبب تأسيس المملكة لـ «منظمة التعاون الرقمي»

بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف سبب تأسيس المملكة لـ «منظمة التعاون الرقمي»

بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف سبب تأسيس المملكة لـ «منظمة التعاون الرقمي»
٠٢:١٧:٠٩ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، إن “منظمة التعاون الرقمي” تعد نتاجًا لمبادرة المملكة في تأسيس المنظمة واستشعارًا لأهمية الاقتصاد الرقمي للمملكة والعالم.

وأضاف خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”: المملكة كانت تدرك أهمية الاقتصاد الرقمي لمستقبل العالم؛ لذا بادرت بتأسيس هذه المنظمة ووصلت الدول المشاركة فيها إلى 11 دولة، وهناك دول عديدة مهتمة بالانضمام.

تحقيق مصالح الدول الأعضاء والدول كافة في اقتصاد رقمي ناجح

وتابع: تسهم المنظمة في تحقيق مصالح الدول الأعضاء والدول كافة في اقتصاد رقمي ناجح مستمر في النمو، يسهم في خلق عدد كبير من الوظائف ومحكومة بطريقة تراعي الثقافات.

ومنظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، تأسست في نوفمبر 2020، ضمن جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم.

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