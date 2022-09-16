«الجمارك»: إحباط تهريب 168 كيلوجرام من مادة الشبو المخدرة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الجمعة، تمكنها من إحباط 5 محاولات لتهريب أكثر من 168 كيلو جرام من مادة “الشبو المخدرة”.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن تلك المضبوطات تم العثور عليها مُخبأة في إرساليات، ومع أشخاص قدموا إلى المملكة عبر عدد من المنافذ الجمركية.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى التي كانت في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تم إحباط محاولة تهريب أكثر من 6 كيلو جرام من مادة “الشبو”، بعد العثور عليها مُخبأة داخل حقيبة أحد المسافرين.

منفذ البطحاء

فيما تم إحباط المحاولة الثانية في منفذ البطحاء، وفق الهيأة، حيث عُثر على أكثر من 10 كيلو جرام من نفس المادة، كانت مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وذلك بإخفائها داخل علب مناديل كانت بصحبة سائق الشاحنة.

كما تمكنت الهيئة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب نحو 5 كيلو جرام من مادة “الشبو” المخدرة، مُخبأة في أمتعة أحد المسافرين القادمين عبر المطار.

منفذ الربع الخالي

وفي المحاولة الرابعة تمكنت الهيئة في منفذ الربع الخالي من إحباط نحو 114 كيلو جرام من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة داخل خزان الوقود الاحتياطي لإحدى المركبات القادمة، كما تم إحباط محاولة تهريب أكثر من 33 كيلوجرام من نفس المادة، عُثر عليها داخل خزان وقود مركبة أخرى قادمة عبر منفذ الربع الخالي.

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 4 أشخاص.

اقرأ أيضًا:

بعد إحباط تهريب 18 كجم.. تعرّف على مخاطر مادة “الشبو” المخدرة