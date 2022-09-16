بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الثناء على المحسنين منهج قرآني

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توافد المصلون والزائرون والمعتمرون اليوم، لأداء صلاة الجمعة، بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، وأم المصلين الشيخ الدكتور أسامة خياط.

وقال إمام المسجد الحرام، في خطبة الجمعة، اليوم، إن الثناء على المحسنين والإشادة بالعاملين والمدح للمجتهدين منهج قرآني وهدي نبوي ومسلك تربوي، يسلكه أولو الألباب، ويعرف به الصفوة المخلصون.

الثناء على أصحاب النبي ﷺ

وأضاف أن من يتلو كتاب الله بالغداة والعشي، فيجد فيه الثناء العطر على أصحاب النبي ﷺ لجميل صفاتهم وكريم فعالهم، حيث قال: “مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ” سورة الحجرات الآية 29.

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الثناء على الأمة

وأورد خياط أن في القرآن أيضا، نجد الثناء على هذه الأمة بأنها خير الأمم، وأنفع الناس للناس، لكونها تأمر بما أمر الله به ورسوله، وتنهى عما نهى عنه الله ورسوله، وقال: “كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ”. سورة آل عمران الآية 110.

أصحاب النبي الأنصار

وتابع أن في كتاب الله أيضًا نجد الثناء على الأنصار، لمحبتهم إخوانهم المهاجرين، ولإيثارهم إياهم بكل ما تحت أيديهم، ولو كانوا في أشد الحاجة إليه، قال الله تعالى: “وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ” سورة الحشر الآية 9