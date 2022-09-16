خطوات الاعتراض على عدم الأهلية بسبب تملك عقار مؤجر في حساب المواطن

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أعلن برنامج حساب المواطن عن طريقة الاعتراض على عدم الأهلية بسبب تملك عقار مؤجر.

ووجه أحد المستفيدين سؤالاً لخدمة المستفيدين قال فيه: ما طريقة إرفاق إثبات عدم تملك عقار مؤجر؟

ورد الحساب قائلاً: “يلزمك تحديث بياناتك في منصة إيجار ومن ثم يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل – تقديم اعتراض وإرفاق ما يثبت عدم تملكك لعقار مؤجر من “منصة إيجار”) في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

إيداع المبالغ المستحقة للدفعة الـ 58 عن شهر سبتمبر 2022

وكان حساب المواطن قد أعلن عن إيداع المبالغ المستحقة للدفعة الـ 58 عن شهر سبتمبر 1444، في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وقال الحساب : «أنه أودع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، 3.2 مليار ريال سعودي مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد«.

وأضاف: «أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة«.

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توضيح من حساب المواطن بشأن استحقاق الدعم لشهر سبتمبر