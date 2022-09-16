إغلاق مصارف بيروت عقب اقتحام 7 بنوك بلبنان.. واجتماع طارئ للداخلية

تواصل – وكالات:

اقتحم مودعون 7 بنوك في عدة مدن لبنانية، اليوم الجمعة، للمطالبة بصرف ودائعهم، فيما أغلقت كافة مصارف بيروت أبوابها خشية تعرضها لاقتحامات.

وبدأت الاقتحامات قبل نحو 3 ساعات بالعاصة بيروت عندما اقتحم أحد المسلحين بنك لبنان والمهجر، للمطالبة بصرف وديعته.

وبعد ذلك امتدت الاقتحامات إلى مدن لبنانية أخرى ليصل إجمالي البنوك المقتحمة 7 بنوك، بحسب فضائية “العربية”.

اجتماع طارئ للداخلية

من جهتها، دعت وزارة الداخلية إلى اجتماع طارئ على خلفية اقتحام المصارف في لبنان.

وقالت الوزارة إن الاجتماع الطارئ سيبحث إجراءات الأمن في ضوء أزمة البنوك اللبنانية

من جانبها، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، في بيان، إغلاق كافة البنوك لمدة 3 أيام بدءًا من الاثنين المقبل، إذ أن يومي السبت والأحد إجازة بالبلاد.

وقبل أيام تعرض مصرفان في لبنان للاقتحام من قبل مسلحين، دون خسائر بشرية.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودًا مشددة على سحب الودائع المصرفية تزايدت شيئًا فشيئًا، حتى أصبح شبه مستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصًا تلك المودعة بالدولار الأمريكي.

وجاءت القيود مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90% أمام الدولار. وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

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