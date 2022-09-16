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«الأرصاد» يتوقع رياحًا مثيرة للأتربة وسحبًا ممطرة على هذه المناطق
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«الأرصاد» يتوقع رياحًا مثيرة للأتربة وسحبًا ممطرة على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع رياحًا مثيرة للأتربة وسحبًا ممطرة على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع رياحًا مثيرة للأتربة وسحبًا ممطرة على هذه المناطق
١٢:٥٠:١٠ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي الرياض والقصيم.

ووفق المركز، فإنه يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وبحسب المصدر ذاته، ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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“الأرصاد” يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

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الأرصاد الرياح حالة الطقس طقس الجمعة طقس اليوم

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