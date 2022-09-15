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إمارة منطقة المدينة المنورة تعلن عن وظائف إدارية عبر جدارة
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إمارة منطقة المدينة المنورة تعلن عن وظائف إدارية عبر جدارة

إمارة منطقة المدينة المنورة تعلن عن وظائف إدارية عبر جدارة

إمارة منطقة المدينة المنورة تعلن عن وظائف إدارية عبر جدارة
٠٢:٣٧:٥٩ ص، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة عن توفر عدد من الوظائف الإدارية (رجال ونساء) على المرتبة التاسعة والسادسة عن طريق التعاقد.

ودعت إمارة منطقة المدينة المنورة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة “دكتوراه وبكالوريوس” لشغل الوظائف المعلنة عنها عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية عبر جدارة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وأضافت أن على الراغبين في التقدم عليها الدخول من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني

وتشمل الوظائف

– أخصائي بحث قضايا ممارس أول

– أخصائي بحث قضايا مساعد

– أخصائي بحث قضايا مساعد

– أخصائي شؤون مناطق مساعد

وأشارت إمارة منطقة المدينة المنورة، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف ابتداء من يوم الأربعاء 25 صفر 1444هـ وحتى يوم الأحد 30 صفر 1444هـ.

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