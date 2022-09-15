وظائف متاحة في 11 وزارة بالمملكة.. روابط التقديم

تواصل ـ فريق التحرير:

نشر حساب الوظائف الحكومية أهم الوظائف المتاحة والمنتظرة، في 11 وزارة، بروابط التقديم والوظائف المتاحة والشروط المطلوبة في كل وظيفة من تلك الوظائف، وهي:

ـ وزارة الاستثمار

للتقديم: (bit.ly/3dgAjen)

ـ وزارة التجارة

للتقديم: (bit.ly/3DxBpwS)

ـ وزارة التعليم

للتقديم: (bit.ly/3BmhEpg)

ـ وزارة الدفاع

للتقديم: (bit.ly/3eTiRgu)

ـ وزارة الطاقة

للتقديم: (bit.ly/3qNTa3j)

ـ وزارة الثقافة

للتقديم: (bit.ly/3BmqEux)

ـ صندوق الاستثمارات

للتقديم: (bit.ly/3S5OwcL)

ـ الصندوق العقاري

للتقديم: (bit.ly/3diAuWt)

ـ إمارة المدينة (وزارة الداخلية)

للتقديم: (bit.ly/3djJLh4)

ـ الشؤون الصحية (وزارة الحرس)

للتقديم: (bit.ly/3xshFXC)

ـ مستشفيات القوات المسلحة

للتقديم: (bit.ly/3BMd2dO)