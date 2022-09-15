وظائف متاحة في 11 وزارة بالمملكة.. روابط التقديم
تواصل ـ فريق التحرير:
نشر حساب الوظائف الحكومية أهم الوظائف المتاحة والمنتظرة، في 11 وزارة، بروابط التقديم والوظائف المتاحة والشروط المطلوبة في كل وظيفة من تلك الوظائف، وهي:
ـ وزارة الاستثمار
للتقديم: (bit.ly/3dgAjen)
ـ وزارة التجارة
للتقديم: (bit.ly/3DxBpwS)
ـ وزارة التعليم
للتقديم: (bit.ly/3BmhEpg)
ـ وزارة الدفاع
للتقديم: (bit.ly/3eTiRgu)
ـ وزارة الطاقة
للتقديم: (bit.ly/3qNTa3j)
ـ وزارة الثقافة
للتقديم: (bit.ly/3BmqEux)
ـ صندوق الاستثمارات
للتقديم: (bit.ly/3S5OwcL)
ـ الصندوق العقاري
للتقديم: (bit.ly/3diAuWt)
ـ إمارة المدينة (وزارة الداخلية)
للتقديم: (bit.ly/3djJLh4)
ـ الشؤون الصحية (وزارة الحرس)
للتقديم: (bit.ly/3xshFXC)
ـ مستشفيات القوات المسلحة
للتقديم: (bit.ly/3BMd2dO)