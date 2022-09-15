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وظائف متاحة في 11 وزارة بالمملكة.. روابط التقديم
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وظائف متاحة في 11 وزارة بالمملكة.. روابط التقديم

وظائف متاحة في 11 وزارة بالمملكة.. روابط التقديم

وظائف متاحة في 11 وزارة بالمملكة.. روابط التقديم
٠٢:٣٦:٤٣ ص، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

نشر حساب الوظائف الحكومية أهم الوظائف المتاحة والمنتظرة، في 11 وزارة، بروابط التقديم والوظائف المتاحة والشروط المطلوبة في كل وظيفة من تلك الوظائف، وهي:

ـ وزارة الاستثمار
للتقديم: (bit.ly/3dgAjen)

ـ وزارة التجارة
للتقديم: (bit.ly/3DxBpwS)

ـ وزارة التعليم
للتقديم: (bit.ly/3BmhEpg)

ـ وزارة الدفاع
للتقديم: (bit.ly/3eTiRgu)

ـ وزارة الطاقة
للتقديم: (bit.ly/3qNTa3j)

ـ وزارة الثقافة
للتقديم: (bit.ly/3BmqEux)

ـ صندوق الاستثمارات
للتقديم: (bit.ly/3S5OwcL)

ـ الصندوق العقاري
للتقديم: (bit.ly/3diAuWt)

ـ إمارة المدينة (وزارة الداخلية)
للتقديم: (bit.ly/3djJLh4)

ـ الشؤون الصحية (وزارة الحرس)
للتقديم: (bit.ly/3xshFXC)

ـ مستشفيات القوات المسلحة
للتقديم: (bit.ly/3BMd2dO)

الكلمات الدلالية:
وارة الدفاع وزارة التجارة وزارة التعليم وظائف متاحة وظائف منتظرة

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