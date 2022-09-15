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إيلون ماسك يتهم «تويتر» بالاحتيال .. ما القصة؟
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إيلون ماسك يتهم «تويتر» بالاحتيال .. ما القصة؟

إيلون ماسك يتهم «تويتر» بالاحتيال .. ما القصة؟

إيلون ماسك يتهم «تويتر» بالاحتيال .. ما القصة؟
٠٢:٢٥:٢٨ ص، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في تطور جديد لقضية تويتر وإيلون ماسك، اتهم الملياردير الأمريكي شركة “تويتر” بالاحتيال، من خلال إخفاء عيوب خطيرة في أمن بيانات شركة التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، قرر إيلون ماسك، تعديل دعواه القضائية التي رفعها سابقًا ضد “تويتر” بتبني مزاعم من أحد المبلغين عن المخالفات في “تويتر”، والذي أبلغ الكونجرس هذا الأسبوع بوجود تدخلات من قبل أجانب في منصة التواصل.

وقال ماسك وهو مؤسس شركة “تسلا” إن “تويتر” أخفت عنه حقيقة أنها لا تمتثل لاتفاقية 2011 مع لجنة التجارية الفيدرالية فيما يتعلق ببيانات المستخدمين.

وورد في دعوى إيلون ماسك المعدلة: “لا داعي للقول، أن أحدث الاكتشافات توضح بشكل لا يمكن إنكاره أن الجهات التابعة لماسك لها كامل الحق في الانسحاب من اتفاق الاستحواذ”.

الجدير بالذكر أن شركة تويتر، كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد “ماسك” تطالبه بتنفيذ اتفاق الاستحواذ عليها مقابل 44 مليار دولار.

كما قام إيلون ماسك ردا على “تويتر”،  بتقديم دعوى مضادة لمنع شركة التواصل الاجتماعي من الحصول على غرامة التراجع عن الصفقة بقيمة مليار دولار.

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