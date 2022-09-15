4 أعراض للإصابة بسرطان المبيض.. تتطلب مراجعة الطبيب
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أوضحت د. كريمه الراشد، الحاصلة على الدكتوراه في أمراض نساء وولادة تخصص خصوبة والمساعدة على الإنجاب، أعراض سرطان المبيض.
وقالت الراشد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه لا يوجد اختبار للكشف عن سرطان المبيض مبكراً.
وأضافت لذلك يجب معرفة العلامات التي قد تدل على الإصابة ومنها:
1- انتفاخ المعدة
2- آلام الحوض أوالبطن
3- الشعور بالشبع
4- الشعور برغبة متكررة للبول
وتابعت د. كريمه الراشد “إذا كانت الإصابة بهذه الأعراض أمر جديد وحدثت لأكثر من 12 مرة في شهر واحد فيجب مراجعة الطبيب المختص”.
لايوجد إختبار للكشف عن #سرطان_المبيض مبكرا
لذلك يجب معرفة العلامات التي قد تدل على الإصابة ومنها
١)إنتفاخ المعده
٢)آلام الحوض أوالبطن
٣)الشعور بالشبع
٤)الشعور برغبة متكرره للبول
وإذا كانت الإصابة بهذه الأعراض أمر جديد وحدثت لأكثر من ١٢ مرة في شهر واحد فيجب مراجعة الطبيب المختص
— Dr Karema Alrashed / د.كريمه الراشد (@dr_alrashed1) September 15, 2022