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4 أعراض للإصابة بسرطان المبيض.. تتطلب مراجعة الطبيب
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4 أعراض للإصابة بسرطان المبيض.. تتطلب مراجعة الطبيب

4 أعراض للإصابة بسرطان المبيض.. تتطلب مراجعة الطبيب

4 أعراض للإصابة بسرطان المبيض.. تتطلب مراجعة الطبيب
٠٢:٠٦:٥٤ ص، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت د. كريمه الراشد، الحاصلة على الدكتوراه في أمراض نساء وولادة تخصص خصوبة والمساعدة على الإنجاب، أعراض سرطان المبيض.

وقالت الراشد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه لا يوجد اختبار للكشف عن سرطان المبيض مبكراً.

وأضافت لذلك يجب معرفة العلامات التي قد تدل على الإصابة ومنها:

1- انتفاخ المعدة

2- آلام الحوض أوالبطن

3- الشعور بالشبع

4- الشعور برغبة متكررة للبول

وتابعت د. كريمه الراشد “إذا كانت الإصابة بهذه الأعراض أمر جديد وحدثت لأكثر من 12 مرة في شهر واحد فيجب مراجعة الطبيب المختص”.

الكلمات الدلالية:
أعراض سرطان المبيض الكشف المبكر عن سرطان المبيض سرطان المبيض كريمه الراشد

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