تحديث جديد يصل تطبيق سناب شات.. 4 مزايا مهمة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي وصول تحديثات جديدة لتطبيق التواصل الاجتماعي والذي يستخدمه الملايين حول العالم Snapchat سناب شات.

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، وصل تحديث جديد لـ تطبيق سناب شات Snapchat، ومن مزايا ما يلي:

– يدعم الويدجت لشاشة القفل لـ iOS 16 (اختصار للدردشة مع أفضل صديق للوصول اليها مباشرةً)

– اختصارات الدردشة لتصفية المحادثات غير المقروءة أو المكالمات الفائتة

– ملصقات الأسئلة

– توفر نسخة الويب لجميع المستخدمين (chrome-Edge)

وأشار الخبير التقني عبدالله السبيعي إلى أن مميزات التحديث الجديد في سناب شات ستصل تدريجياً للمستخدمين.