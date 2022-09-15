تحذير للمواطنين من إيوائهن.. هروب 493 عاملة منزلية خلال شهر

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، عن هروب 493 عاملة منزلية خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح المركز أن أجمالي عدد العمالة المنزلية الحالية المتوفرة لدى شركات المجلس التنسيقي في شهر أغسطس بلغ 71،156 عاملة منزلية.

وسجلت حالات التغيب حسب الجنسيات، والتي جاءت كالتالي:

في المرتبة الأولى إندونيسيا بنسبة 67،14 %، والثانية أوغندا بنسبة 15،82 %.

بينما جاءت كينيا في الحالة الثالثة بنسبة 11،36 %، والرابعة غانا بنسبة 3،45 %.

أما الخامسة كانت الفلبين بنسبة 0،81 % والسادسة أثيوبيا بنسبة 0،81 %.

فيما كانت السابعة بنغلاديش بنسبة 0،41 %، وفي المرتبة الأخيرة نيجيريا بنسبة 0،20 %.

ونقلت صحيفة “الرياض” عن خالد العنقري نائب رئيس الغرفة التجارية في الخرج وعضو المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، قوله: إن “من الأسباب التي أدت إلى تغيب العاملات المنزلية عن العمل، هو بسبب أشخاص يديرون هذه العملية بتحريضهن برواتب أعلى مما أدى إلى هروبهن”.

وأضاف العنقري: “ذلك فيه خطورة عالية على الأسر بالمملكة، لأن المواطن يجهل سجل هذه العاملة المنزلية، والذي من الممكن أن يكون لديها قضايا جنائية أو مطلوبة لجهات معينة بسبب مخالفاتها أو جرائمها”.

وبين العنقري أن العاملات يعتقدن أنهن سيجدن بيئة عمل أفضل، في حال الهروب والتنقل بين البيوت والبحث عن مداخيل مالية أفضل.

كما حذر المواطنين بعدم إيواء العاملات المنزلية المخالفات في بيوتهم، لأن ذلك يساهم في انتشار السوق السوداء.