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القوات المسلحة تختتم مشاركتها في تمرين «الأسد المتأهب 2022»
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القوات المسلحة تختتم مشاركتها في تمرين «الأسد المتأهب 2022»

القوات المسلحة تختتم مشاركتها في تمرين «الأسد المتأهب 2022»

القوات المسلحة تختتم مشاركتها في تمرين «الأسد المتأهب 2022»
١٢:٤٥:١٥ ص، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

اختتمت في المملكة الأردنية الهاشمية، فعاليات التمرين المشترك «الأسد المتأهب 2022» في نسخته العاشرة، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف بن أحمد الحنيطي، ورئيس هيئة تطوير وتدريب القوات المسلحة السعودية اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، وعدد من كبار القادة العسكريين للدول المشاركة في التمرين.


وشاركت القوات المسلحة السعودية بمختلف أفرعها (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي) بقوات فعلية وضباط مخططين في قيادة التمرين إلى جانب قوات 27 دولة.


وتهدف مشاركة أفرع القوات المسلحة السعودية في هذا التمرين إلى تبادل الخبرات ورفع الجاهزية القتالية.
وشهد ختام التمرين تطبيق عدد من السيناريوهات القتالية، وجرى استخدام الأسلحة كافة، والدبابات والطائرات المقاتلة والمروحيات العسكرية.


وأقيمت على هامش التمرين، ندوة «كبار القادة»، قدمت فيها القوات البرية الملكية السعودية ندوة عن «آلية التعامل مع مخلفات الصواريخ الباليستية غير المتفجرة، والتعامل مع العبوات الناسفة المبتكرة».

الكلمات الدلالية:
الأسد المتأهب السعودية القوات الأردنية القوات المسلحة تمرين

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