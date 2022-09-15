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الكرملين ينفي تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال في موسكو

الكرملين ينفي تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال في موسكو

الكرملين ينفي تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال في موسكو
١٢:٠٢:٢٦ ص، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكد دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن ما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية حول محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء في موسكو غير صحيح بالمرة.

ويذكر أن بوتين قد سافر صباح أمس الخميس إلى سمرقند، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بما في ذلك محادثات مع الرئيس الصيني.

وكانت صحيفة «ذا صن» البريطانية قد نشرت خبرا يفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد واجه عملية إغتيال فاشلة؛ بالهجوم على سيارته في محاولة اغتيال.

وقالت الصحيفة البريطانية؛ إن مصادر مقربة من الرئيس الروسي،كشفت أن سيارة بوتين أصيبت بـ “دوي قوي” على عجلتها الأمامية اليسرى تلاه “دخان كثيف”.

بعدها وخلال ثوان معدودة؛ تم نقل سيارة بوتين (ليموزين) إلى بر الأمان مع الرئيس دون أن يصاب بأذى.

وعلى إثر ذلك؛ طالت قوات الأمن الروسية أعدادا كبيرة من الحاضرين للواقعة بالاعتقالات، وذلك بحضور من جهاز الأمن التابع للرئاسة الروسية؛ فيما اختفى عدد من الحراس الشخصيين لبوتين، وسط مزاعم بأن معلومات سرية حول تحركات الرئيس البالغ من العمر 69 عاما قد تم اختراقها.

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