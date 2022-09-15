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مليشيا الحوثي تتحدى المجتمع الدولي وتحاصر الأطفال والنساء في تعز

مليشيا الحوثي تتحدى المجتمع الدولي وتحاصر الأطفال والنساء في تعز

مليشيا الحوثي تتحدى المجتمع الدولي وتحاصر الأطفال والنساء في تعز
١١:٥٨:٤٣ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن أن الملايين من المدنيين في محافظة تعز، وغالبيتهم من النساء والأطفال، تتفاقهم معاناتهم جراء استمرار حصار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وأوضح الإرياني أن هذا الحصار يترتب عليه من المشاق في التنقل بين المديريات، ودخول السلع الغذائية والأساسية للمحافظة عبر طرق بديلة وعرة، والذي أدى لارتفاع قياسي في أسعارها.

وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات بـ “تويتر”: أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من قطع للطرق الرئيسية، ورفضها كل المقترحات والمبادرات التي قدمت لرفع الحصار عن محافظة تعز، وبينها مقترح المبعوث الأممي، يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تفرضه المليشيا بحق أبناء المحافظة والانتقام منهم جراء مواقفهم المساندة للدولة والرافضة للانقلاب.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة الحصار الحوثي المفروض على تعز باعتباره جريمة حرب، وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، واتخاذ مواقف حازمة لإجبار المليشيا على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، ورفع الحصار بشكل فوري دون قيد أو شرط.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة المجتمع الدولي حصار النساء والأطفال حصار تعز معمر الإرياني مليشيا الحوثي

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