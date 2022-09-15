الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
القوات المسلحة تختتم مشاركتها في تمرين «الأسد المتأهب 2022»
الكرملين ينفي تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال في موسكو
مليشيا الحوثي تتحدى المجتمع الدولي وتحاصر الأطفال والنساء في تعز
من الغد وحتى الثلاثاء.. الصحة تعلن عن استقبال طلبات التوظيف لهذه المؤهلات
أمير مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالكريم بن سعود
شاهد.. سحب المزن الركامية جنوب شرق مكة المكرمة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أمير مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالكريم بن سعود

أمير مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالكريم بن سعود

أمير مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالكريم بن سعود
١١:٤٩:٣٢ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد الحرام ، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – .

وقبل ساعات كان قد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – الخميس الموافق 19 / 2 / 1444هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الكلمات الدلالية:
أمير مكة المكرمة الأمير عبدالكريم بن سعود الديوان الملكي صلاة الميت

مواد ذات صلة

المزيد
أمريكا تطالب المليشيات الكردية بالابتعاد عن إحداث توترات مع تركيا والمعارضة السورية

أمريكا تطالب المليشيات الكردية بالابتعاد عن إحداث توترات مع تركيا والمعارضة السورية

٠٩:٢٧ ص، الأربعاء، ١٧ فبراير ٢٠١٦
بالفيديو.. عرض أجزاء أول صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على نجران

بالفيديو.. عرض أجزاء أول صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على نجران

٠٦:٤٤ م، الثلاثاء، ٠٣ يناير ٢٠١٧
بدولة عربية.. السيطرة على عشرات الحرائق في 11 ولاية

بدولة عربية.. السيطرة على عشرات الحرائق في 11 ولاية

١٢:٣٠ م، الأثنين، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
الدفاع المدني يحذر من عوالق ترابية على الرياض

الدفاع المدني يحذر من عوالق ترابية على الرياض

٠٦:١٠ م، الخميس، ٠٨ مايو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *