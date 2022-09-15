أمير مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالكريم بن سعود

تواصل- واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد الحرام ، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – .

وقبل ساعات كان قد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – الخميس الموافق 19 / 2 / 1444هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.