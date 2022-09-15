عمليات نصب واسعة تطال كويتيين بعاصمة عربية وبيان عاجل من السفارة الكويتية

تواصل- فريق التحرير:

حذرت سفارة دولة الكويت في القاهرة بأن السلطات المصرية ألقت القبض على أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين مصريين أمام مبنى السفارة.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية أن عمليات النصب تمت بحجة مساعدتهم في الإسراع بإنهاء إجراءات التصديق على أذونات العمل وأنه جار التحقيق مع المتهم لدى السلطات المصرية.

وفي بيان صحفي الخميس أهابت السفارة بالمراجعين الكرام أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن مثل تلك الحالات.

كما نوهت السفارة في بيانها أنها لا تتعامل مع أي جهة خارجية لاستقبال الطلبات الخاصة بتصديق وتوثيق المستندات الرسمية.