من الغد وحتى الثلاثاء.. الصحة تعلن عن استقبال طلبات التوظيف لهذه المؤهلات

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أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس في التخصصات التالية:

ـ علوم الحاسب

ـ تحليل البيانات

ـ نظم المعلومات

ـ التمويل

ـ الاستثمار

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحا لخريجي هذه التخصصات ابتداء من يوم غد الجمعة 20/2/1444هـ إلى يوم الثلاثاء 24/2/1444هـ.

ولمدة 5 أيام من خلال بوابة التوظيف:

كما حددت الوزارة هذه الشروط لمن يرغب في التقدم للوظائف:

ـ وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

ـ يتطلب من الحاصلين على المؤهلات الخارجية إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

ـ خبرة بالقطاع الصحي.

ـ شهادة (برنت) التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة.

طريقة التقديم:

ـ رابط التقديم: اضغط هنا