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من الغد وحتى الثلاثاء.. الصحة تعلن عن استقبال طلبات التوظيف لهذه المؤهلات
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من الغد وحتى الثلاثاء.. الصحة تعلن عن استقبال طلبات التوظيف لهذه المؤهلات

من الغد وحتى الثلاثاء.. الصحة تعلن عن استقبال طلبات التوظيف لهذه المؤهلات

من الغد وحتى الثلاثاء.. الصحة تعلن عن استقبال طلبات التوظيف لهذه المؤهلات
١١:٥٤:١٥ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس في التخصصات التالية:
ـ علوم الحاسب
ـ تحليل البيانات
ـ نظم المعلومات
ـ التمويل
ـ الاستثمار
وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحا لخريجي هذه التخصصات ابتداء من يوم غد الجمعة 20/2/1444هـ إلى يوم الثلاثاء 24/2/1444هـ.
ولمدة 5 أيام من خلال بوابة التوظيف:

كما حددت الوزارة هذه الشروط لمن يرغب في التقدم للوظائف:

ـ وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
ـ يتطلب من الحاصلين على المؤهلات الخارجية إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.
ـ خبرة بالقطاع الصحي.
ـ شهادة (برنت) التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة.

طريقة التقديم:

ـ رابط التقديم: اضغط هنا

 

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