من الغد وحتى الثلاثاء.. الصحة تعلن عن استقبال طلبات التوظيف لهذه المؤهلات
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس في التخصصات التالية:
ـ علوم الحاسب
ـ تحليل البيانات
ـ نظم المعلومات
ـ التمويل
ـ الاستثمار
وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحا لخريجي هذه التخصصات ابتداء من يوم غد الجمعة 20/2/1444هـ إلى يوم الثلاثاء 24/2/1444هـ.
ولمدة 5 أيام من خلال بوابة التوظيف:
كما حددت الوزارة هذه الشروط لمن يرغب في التقدم للوظائف:
ـ وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
ـ يتطلب من الحاصلين على المؤهلات الخارجية إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.
ـ خبرة بالقطاع الصحي.
ـ شهادة (برنت) التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة.
طريقة التقديم:
ـ رابط التقديم: اضغط هنا
#وزارة_الصحة تعلن عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس في تخصص(علوم الحاسب، تحليل البيانات، نظم المعلومات، التمويل، الاستثمار).
ابتداء من يوم الجمعة 20/2/1444هـ إلى يوم الثلاثاء 24/2/1444هـ
ولمدة 5 أيام من خلال بوابة التوظيف:
https://t.co/hFdfD0XbzE pic.twitter.com/GFWpbJ3G14
— منسوبي وزارة الصحة (@e_mohcom) September 15, 2022