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الرئيس الأمريكي يقر مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار
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الرئيس الأمريكي يقر مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار

الرئيس الأمريكي يقر مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار

الرئيس الأمريكي يقر مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار
١١:٢٩:١٨ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن، حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقدر بقيمة 600 مليون دولار؛ وذلك بحسب خبر عاجل نشرته قناة “الحرة” الأمريكية.

وكشف بايدن أن الأمريكيين موحدين ضد الكراهية التي تولّد العنف ويؤمنون بالحرية والمساواة والكرامة.

وأضاف بايدن خلال تصريحات صحفية نقلتها قناة الحرة؛ أنه “لا مكان لدعاة تفوق العرق الأبيض ولا لأي من أشكال العنصرية والكراهية”.

وتابع بايدن: “الكراهية لا تختفي تماما ولكنها تتخفى وتعود للظهور كلما وجدت الفرصة وهو ما حدث في السنوات الأخيرة”.

الكلمات الدلالية:
600 مليون دولار الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدات عسكرية

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