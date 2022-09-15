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شاهد.. سحب المزن الركامية جنوب شرق مكة المكرمة
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شاهد.. سحب المزن الركامية جنوب شرق مكة المكرمة

شاهد.. سحب المزن الركامية جنوب شرق مكة المكرمة

شاهد.. سحب المزن الركامية جنوب شرق مكة المكرمة
١١:٤٧:١٧ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تكون تشكيلات من سحب المزن الركامية جنوب شرق منطقة مكة المكرمة.

وظهرت تشكيلات من سحب المزن الركامية، جنوب شرق منطقة مكة المكرمة، مع غروب شمس الخميس، في مشهد مهيب، جعلها الله سحب أمطار خير وبركة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، أبها والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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