الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أمانة تبوك تجري سحب قرعة الأراضي الممنوحة لأسر الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي
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أمانة تبوك تجري سحب قرعة الأراضي الممنوحة لأسر الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي

أمانة تبوك تجري سحب قرعة الأراضي الممنوحة لأسر الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي

أمانة تبوك تجري سحب قرعة الأراضي الممنوحة لأسر الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي
١١:٢٧:٣٢ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أجرت أمانة منطقة تبوك سحبَ قرعة منح الأراضي السكنية لعدد من ذوي الشهداء والمصابين في الحد الجنوبي ، وذلك في مقر الأمانة .

ويأتي سحب قرعة الأراضي الممنوحة لذوي الشهداء والمصابين في الحد الجنوبي بموجب الأمر السامي بمنح «أراض سكنية» لأسر الشهداء والمصابين على الحد الجنوبي.

وحددت أمانة منطقة تبوك مخطط أنوار القادسية أحد أحياء مدينة تبوك الجديدة موقعاً للأراضي الممنوحة الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي بوسط مدينة تبوك على امتداد طريق الملك فيصل ويعدُّ المخطط نموذجاً للمخططات السكنية المتكاملة؛ لما يوفره من مواقع للمرافق العامة والخدمات التجارية والمسطحات الخضراء والحدائق العامة.

الكلمات الدلالية:
أسر الشهداء أمانة تبوك الحد الجنوبي قرعة سحب أراضي

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