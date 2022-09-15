وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن.. رابط التقديم

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أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل في الرياض.

واشترط المستشفى أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

مدرس التمريض الإكلينيكي:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس العلوم في التمريض من جامعة أو كلية وطنية / دولية معترف بها.

رخصة مهنية سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

يفضل: الدراسات العليا في تعليم التمريض.

الخبرة العملية:

خبرة تقدمية لا تقل عن (6) سنوات بما في ذلك (2) سنوات خبرة أكاديمية حديثة في تعليم التمريض.

للسعوديين: خبرة تقدمية لا تقل عن (4) سنوات بما في ذلك (2) سنوات خبرة أكاديمية حديثة في تعليم التمريض.

خبرة سابقة في العمل في بيئة متعددة الثقافات.

مثقف ممرض السكري:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس العلوم في التمريض من منشأة معترف بها.

مطلوب رخصة تمريض سارية المفعول من بلد المنشأ.

تسجيل ساري المفعول في الهيئة السعودية.

شهادة المربي السكري.

الخبرة العملية:

تشمل الخبرة السريرية التي لا تقل عن خمس (5) سنوات بعد التخرج ما لا يقل عن سنتين (2) كمربية ممرضة لمرضى السكري

للسعودية: الحد الأدنى من ثلاث (3) سنوات من الخبرة السريرية بعد التخرج تشمل سنتين (1) على الأقل كمربية ممرضة لمرضى السكري

خبرة سابقة في العمل في بيئة متعددة الثقافات.

المسجّل الأمراض الجلدية – قسم طب الأسرة والمجتمع:

المؤهلات والخبرات:

شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية طب معترف بها.

شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.

رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لمزاولة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

الخبرة العملية:

ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية طبية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

المعرفة والمهارات المتخصصة:

يجب أن يكون ضليعًا في مجال تخصصه الفرعي.

إتقان اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا هو مطلب أساسي.

مهارات القيادة والاتصال الممتازة.

القدرة على التعامل مع عبء العمل الكبير وتغيير الأولويات والمسؤوليات مستقرة عاطفياً وبصحة بدنية جيدة.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 سبتبمر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).