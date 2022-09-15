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لأول مرة بالشرق الأوسط.. تخصصي الدمام ينجحُ في إجراء أول تخطيط كهربائي لدماغ الأطفال
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لأول مرة بالشرق الأوسط.. تخصصي الدمام ينجحُ في إجراء أول تخطيط كهربائي لدماغ الأطفال

لأول مرة بالشرق الأوسط.. تخصصي الدمام ينجحُ في إجراء أول تخطيط كهربائي لدماغ الأطفال

لأول مرة بالشرق الأوسط.. تخصصي الدمام ينجحُ في إجراء أول تخطيط كهربائي لدماغ الأطفال
١١:٣٩:٥٠ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

في إنجاز يتجدد للكوادر السعودية، نجحَ فريق برنامج الصرع الشامل في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في إجراء أول تخطيط كهربائي (ستيريو) لدماغ الأطفال (SEEG) في الشرق الأوسط منهياً معاناة الطفل من أي نوبات صرعيه ولله الحمد.

وأوضحت إدارة المستشفى أن فريق البرنامج نجحوا وللمرة الأولى في إجراء التخطيط الكهربائي لدماغ الطفل، حيث تمكنوا من إيقاف نوبات الصرع منذ إجراء الجراحة حتى الآن؛ مما يبشر بمزيد من الإنجازات في هذا الخصوص بالمستشفى.

وأضافت الإدارة، أن SEEG يُعدُّ إجراءً يستخدم لتحديد مناطق الدماغ التي تنشأ منها النوبات العصبية، حيث يضع الأطباء خلاله أسلاكًا رفيعة في مناطق الدماغ المستهدفة، وبعد زرع الأسلاك تتم مراقبة المريض في وحدة مراقبة الصرع (EMU) لتحديد موقع بداية النوبة الصرعية بدقة، و عندما العثور على مصدر النوبة يتم إجراء عملية جراحية أخرى لإزالة المنطقة غير الطبيعية من الدماغ التي تنشأ منها النوبات الصرعية.

وبينت إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أن برنامج الصرع الشامل يحقِّق نتائج مميزة في هذا الشأن من خلال ما توفر لهم من إمكانيات متقدمة تمكنهم من التميز على المراكز الأخرى في دول الشرق الأوسط، إضافة إلى الكفاءات الطبية المميزة التي تعمل في المركز في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات الطبية.

الكلمات الدلالية:
الشرق الأوسط تخصصي الدمام تخطيط كهربائي دماغ الأطفال

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