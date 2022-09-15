الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أوكرانيا تسجل أول إصابة بـ جدري القردة
هل يمكن تنفيذ خدمات «تأجير العمالة »عبر منصة مساند؟
جندي عراقي يجبر إيرانيا على إنزال العلم الإيراني (فيديو)
مواطن بالرياض يبيع منزله بسبب كثرة سيارات «مكاتب التأجير» (فيديو)
وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم «مملوكة لصندوق الاستثمارات»
أهم 10.. خادم الحرمين يهاتف الملك تشارلز ووفاة الأمير عبدالكريم بن سعود

الرئيسية

 /

دولي

 /

أوكرانيا تسجل أول إصابة بـ جدري القردة

أوكرانيا تسجل أول إصابة بـ جدري القردة

أوكرانيا تسجل أول إصابة بـ جدري القردة
١١:٠٠:١٥ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة الأوكرانية، مساء اليوم الخميس، أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها اليوم،: “تم تسجيل الحالة الأولى لمرض جدري القردة مختبريا في أوكرانيا في 15 سبتمبر، الآن تم نقل المريض إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكان يعاني من عوارض خفيفة للمرض”.

وأشارت الصحة الأوكرانية، إلى أن المريض أكد أنه لم يكن على اتصال بمرضى جدري القردة ولم يسافر إلى الخارج.

وتابعت: “غير أن ظهور أعراض المرض ونتائج التحاليل تشير إلى إصابة المريض في إحدى المدن الرئيسية في البلاد”.

وتشمل أعراض جدري القردة ما يلي:

– سخونة

– صداع.

– آلام العضلات.

– آلام الظهر.

– تورم الغدد الليمفاوية.

– التعب والإرهاق.

– ثم ظهور الطفح الجلدي على الوجه واليدين والقدمين.

طريقة انتقال جدري القردة:

– ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات.

– بين الإنسان والحيوان قد يحدث عند العض والخدش من الحيوان المصاب.

– الانتقال بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.

نصائح مهمة للوقاية من المرض

– أثناء السفر ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزم بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.

– عليك مراجعة الطبيب في حالة ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة خاصة في حال كنت عائدًا من السفر خلال الـ 21 يومًا الماضية لبدء الأعراض.

– اعزل نفسك في حال الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور الطفح الجلدي.

– يجب استشارة الطبيب فورًا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الجدري جدري القردة جدري القرود

مواد ذات صلة

المزيد
رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل سفير المملكة لبحث العلاقات بين البلدين

رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل سفير المملكة لبحث العلاقات بين البلدين

٠٢:٤٣ ص، الأربعاء، ٢٠ أبريل ٢٠٢٢
رئيس وزراء تركيا: تطورات مهمة في سوريا خلال 6 أشهر

رئيس وزراء تركيا: تطورات مهمة في سوريا خلال 6 أشهر

٠٤:١٥ م، السبت، ١٣ أغسطس ٢٠١٦
صواريخ وانفجارات.. ودولة الاحتلال تطلب من سكانها قرب لبنان الاختباء في الملاجئ

صواريخ وانفجارات.. ودولة الاحتلال تطلب من سكانها قرب لبنان الاختباء في الملاجئ

٠١:٤٤ ص، الثلاثاء، ١٨ مايو ٢٠٢١
بسبب مخالفة مرورية.. الإعدام شنقا لأمين شرطة مصري قتل شقيقين

بسبب مخالفة مرورية.. الإعدام شنقا لأمين شرطة مصري قتل شقيقين

٠٨:٠٠ م، الأثنين، ٠٩ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *