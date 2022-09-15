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«الجوازات» تطلب من المقيمين هذا الإجراء المهم
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«الجوازات» تطلب من المقيمين هذا الإجراء المهم

«الجوازات» تطلب من المقيمين هذا الإجراء المهم

«الجوازات» تطلب من المقيمين هذا الإجراء المهم
١١:٠٤:٤١ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

طالبت المديرية العامة للجوازات كافة المقيمين بتسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) كمتطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك عند عمر 6 سنوات فأكثر.

ونشرت المديرية العامة للجوازات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ تنبيها عبر انفوجراف توضيحي.

وقالت الجوازات عبر الإنفوجراف: “أخي المقيم بادر بتسجيل بصمات أفراد أسرتك عند عمر 6 سنوات فأكثر”.

الكلمات الدلالية:
إجراءات الجوازات الجوازات المقيمون بصمات أفراد الأسرة

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