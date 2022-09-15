«الجوازات» تطلب من المقيمين هذا الإجراء المهم
تواصل ـ فريق التحرير:
طالبت المديرية العامة للجوازات كافة المقيمين بتسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) كمتطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك عند عمر 6 سنوات فأكثر.
ونشرت المديرية العامة للجوازات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ تنبيها عبر انفوجراف توضيحي.
وقالت الجوازات عبر الإنفوجراف: “أخي المقيم بادر بتسجيل بصمات أفراد أسرتك عند عمر 6 سنوات فأكثر”.
تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك عند عمر 6 سنوات فأكثر. pic.twitter.com/v66uqO2swI
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) September 15, 2022