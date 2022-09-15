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شاهد.. لحظة سقوط أحد حُراس نعش الملكة إليزابيث مغشيًا عليه
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شاهد.. لحظة سقوط أحد حُراس نعش الملكة إليزابيث مغشيًا عليه

شاهد.. لحظة سقوط أحد حُراس نعش الملكة إليزابيث مغشيًا عليه

شاهد.. لحظة سقوط أحد حُراس نعش الملكة إليزابيث مغشيًا عليه
١١:١١:١٣ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام بريطانية، فيديو صادم يوثق لحظة سقوط أحد الحراس المتواجدين بجوار تابوت الملكة إليزابيث الثانية في قاعة وستمنستر، على الأرض مغشيا عليه.

وأظهر الفيديو، سقوط الحارس بشكل مفاجئ، بينما أسرع إليه اثنان من زملائه لنجدته وحمله من الأرض وتقديم الإسعافات الأولية له.

ولا يزال من غير المعلوم إذا تعرض الحارس لإصابات، فيما علقت هيئة الإذاعة البريطانية البث المباشر لقاعة وستمنستر بعد الحادث.

ويتناوب حراس من وحدات مختلفة، للوقوف حول التابوت كل 20 دقيقة، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، ويعمل كل حارس لمدة 6 ساعات في المجموع.

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