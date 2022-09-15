مواطن بالرياض يبيع منزله بسبب كثرة سيارات «مكاتب التأجير» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

عرض برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” تقريرا مصورا من داخل حي قرطبة في الرياض حيث تم تحويل الحي إلى ما يشبه “موقف السيارات”.

واشتكى عدد كبير من أهالي الحي من مكاتب التأجير المنتشرة والتي ترتكب مخالفات كثيرة في الحي، ما دفع البعض إلى ترك منازلهم.

وقال أحد المواطنين : “عرضت بيع منزلي رغم أني مرتاح فيه وقريب من عملي بسبب محال تأجير السيارات”.

مكاتب التأجير تسيطر على الحي بشكل شبه كامل

وبشكل شبه كامل، تسيطر مكاتب التأجير على مواقف الحي وتنتشر على جانبيه.

كما يأخذ العاملون في تلك المكاتب الأماكن المخصصة لسيارات سكان الحي.

وأضاف أحد المواطنين : “هناك تلاعب في الأنظمة و يتم التستر على الأجانب ونرى أنهم يقومون بتهريب العمالة الأجنبية في حال تواجدت أي حملات”.

اقرأ أيضا:

محامِ يكشف مفاجآت في جدول مخالفات مكاتب تأجير السيارات.. تعرف عليها