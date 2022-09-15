الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم «مملوكة لصندوق الاستثمارات»
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وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم «مملوكة لصندوق الاستثمارات»

وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم «مملوكة لصندوق الاستثمارات»

وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم «مملوكة لصندوق الاستثمارات»
٠٩:٥٨:٠٤ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مدير مركز همة للخدمات المساندة – القصيم

المسؤوليات:

ـ تنفيذ الخطط وتأكيد الالتزام بسياسات الشركة.
ـ اقتراح الخطط والبرامج التي ترفع من فعالية المركز.
ـ فهم احتياجات العملاء وترجمتها إلى خطة قابلة للتنفيذ.
ـ تحديد سلوكيات ومؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق أفضل النتائج للمشروع.
ـ مراجعة واعتماد والتأكد من وضع الصيغة النهائية للمخرجات والنتائج.

نبذة عن الشركة:

شركة تطوير التعليم شركة حكومية مملوكة بالكامل (لصندوق الاستثمارات العامة ) تم تأسيسها عام 2016م وتهدف إلى توفير حلول وخدمات ذات جودة عالية لكلا القطاعين العام والخاص وتطوير خدمات التقنية والاتصالات في مجال التعليم العام في المملكة لرفع مستوى هذا القطاع حتى يواكب النمو المستقبلي محلياً ودوليا.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات: اضغط هنا

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