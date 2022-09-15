أهم 10.. خادم الحرمين يهاتف الملك تشارلز ووفاة الأمير عبدالكريم بن سعود

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

اتصال هاتفي بين خادم الحرمين وملك بريطانيا

تم اتصال هاتفي، اليوم، بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.. المزيد هنا :

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – المزيد هنا:

البنك المركزي يعلن بدء برنامج التعليم المهني للخريجين.. الشروط ورابط التقديم

أعلن البنك المركزي (ساما) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن بدء التقديم (للجنسين) في برنامج تطوير الخريجين (برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج PLP) لعام 2022م، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل التالية..المزيد هنا :

هل يمكن للعامل إذا غادر نهائيًا أن يعود بتأشيرة جديدة؟ “الجوازات” تُجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للعامل العودة بتأشيرة جديدة إذا كان خروجه قد تم بشكل نظامي.. المزيد هنا :

الموارد البشرية تعلن إلغاء قرار صدر منذ 3 شهور يخص العمالة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلغاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس الذي صدر منذ ثلاثة أشهر.. المزيد هنا :

قطر تعلن تغيير شعارها الرسمي للدولة بعد 46 عامًا.. ما الهدف؟

أعلنت دولة قطر عن تغيير شعارها الذي استمر حوالي 46 عامًا، حيث دشن رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، صباح اليوم الخميس الشعار الجديد.. المزيد هنا :

داخلية الكويت: الإطاحة بـ «المعتدي على امرأة في الطريق العام»

في أقل من 24 ساعة، استطاع رجال الأمن بالكويت القبض على الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب والإهانة على امرأة بعدما حطم لها سيارتها التي كانت تستقلها.. المزيد هنا :

قريبًا.. طرح 10 آلاف وظيفة للخريجين (تفاصيل)

زف مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني ، بشرى سارة لجميع الخريجين والخريجات، بتوفير 10 آلاف وظيفة قريبًا.. المزيد هنا :

200 ريال كل سنة.. توضيح عاجل من «إيجار» بشأن العقود

كشفت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه في حال انتهاء العقود تصبح مؤرشفة ولا يتم التعامل بها.. المزيد هنا :

توضيح من حساب المواطن بشأن استحقاق الدعم لشهر سبتمبر

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع الدعم للمستفيدين لشهر سبتمبر شاملا مبلغ الدعم الإضافي.. المزيد هنا :