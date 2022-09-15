تطبيق «سناب شات» يطلق نسخة الويب لجميع المستخدمين

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق سناب شات، إطلاق نسخة الويب لجميع المستخدمين، في حدث انتظره الكثير من مستخدمي التطبيق في جميع أنحاء العالم.

وقال الخبير التقني عبدالله السبيعي، عبر حسابه في “تويتر”: “إن Snapchat أطلقت نسخة الويب لجميع المستخدمين ويمكنك الدخول من متصفح Microsoft Edge او Google Chrome على أجهزة الكمبيوتر ، ولا يدعم الهواتف الذكية واللوحية”.

مزايا جديدة

وفي وقت سابق، أطلق تطبيق سناب شات مزايا جديدة، للمستخدمين تمكنهم من استخدام كاميرات الهاتف الأمامية والخلفية لالتقاط الصور والمقاطع.

وأوضح الخبير التقني فيصل السيف في تعليقه على هذه المزايا بقوله “أطلقت سناب شات تحديثاً يسمح للمستخدمين التقاط الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية للهواتف في وقت واحد.

وأضاف السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الميزة متاحة الآن لأجهزة آيفون XS والإصدارات الأحدث.

وتابع الخبير التقني فيصل السيف “أكدت الشركة بأن الميزة لن تكون متاحة على أندرويد لعدة أشهر أخرى”.