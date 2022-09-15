متحدث الموارد البشرية يوضح حقيقة وجود متغيرات في رواتب العمالة المنزلية الفلبينية (فيديو)

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قال متحدث الموارد البشرية سعد آل حماد إنه لا يوجد أي متغيرات فيما يخص رواتب العمالة المنزلية بعد قرار وضع سقف أعلى لأسعار الاستقدام.

وأوضح “آل حماد” لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أن المذكرة كان هدفها استمرار استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة .

عدة أسئلة لمتحدث الموارد البشرية

وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد العرفج، إنه وجه عدة أسئلة لمتحدث الموارد البشرية سعد آل حماد ليجيب عنها حصريا لبرنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية” بشأن العمالة الفلبينية.

وأضاف أنه سيتم التعامل مع التأشيرات الصادرة قبل 7 نوفمبر المقبل بشكل طبيعي وسيتم الاستفادة منها طالما أنها صالحة وهي مدتها سنتين.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك أي تغير في آلية الاستقدام وسيعود الاستقدام من الفلبين كما كان .

وعن تكلفة الاستقدام، أضاف: تم تحديد سقف أعلى وهو 17288 ريال شاملة الضريبة

وتابع: فيما يخص التجارب والأخطاء السابقة ، فيجب توافر ٤ أمور وهي :

– المعاملة الحسنة

– حفظ كرامة العمالة

– توفير السكن والملبس الملائم

– الالتزام بتوفير الراتب في حينه

وكان متحدث الموارد البشرية أكد أن مذكرة التعاون المُبرَمة حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية للمملكة؛ تأتي استمرارًا للعلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين.

وقال “آل حماد”: إن هذه الخطوة جاءت امتدادًا للتعاون الدائم بينهما في العديد من الجوانب الاقتصادية، ومن أبرزها مساهمة العاملين الفلبين في سوق العمل السعودي؛ علمًا بأن الاستقدام سيكون متاحًا للأفراد والشركات.

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