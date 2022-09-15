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تحت غطاء كورونا.. الصين تحاصر مسلمي الإيجور وتمنع عنهم الطعام
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تحت غطاء كورونا.. الصين تحاصر مسلمي الإيجور وتمنع عنهم الطعام

تحت غطاء كورونا.. الصين تحاصر مسلمي الإيجور وتمنع عنهم الطعام

تحت غطاء كورونا.. الصين تحاصر مسلمي الإيجور وتمنع عنهم الطعام
٠٩:٤٨:٤٦ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

اعتقلت السلطات الصينية 671 من شعب الإيجور لرفضهم سياسة التجويع التي تمارسها عليهم بحجة “كوفيد 19” حيث أغلقت عدة مدن بإقليم شينجيانغ ومنعت المواطنين من الخروج من المنازل.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ كشف الناشط الإيغوري عبد الولي أيوب بأن السلطات الصينية قد ضاعفت من انتهاكاتها عقب تقرير باشليه.

وأضاف أيوب: “الصين تمارس ومنذ إصدار تقرير مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليه انتهاكات واسعة وجرائم كبيرة بحق الإيجور”.

وأوضح أنه وبحجة كوفيد 19 أغلقت الحكومة الصينية عدة مدة في إقليم شينجيانغ ومنعت المواطنين من الخروج من المنازل دون أن تقدم لهد الأدوية أو الطعام الأمر الذي تسبب بوفاة عدد من كبار السن والأطفال.

كما نوه أيوب أن الأشخاص الموجودين هناك لم يحصلوا على الطعام منذ سبعة أيام، ولم يتمكن بعضهم من الوصول إلى أي طعام، واعتمادا على التقرير مات ثلاثة أشخاص.

الكلمات الدلالية:
إقليم شينجيانغ الصين تحاصر الإيجور فيروس كورونا مسلمو الإيجور

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