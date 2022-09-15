أخطر مرحلة.. الأردن يعلن محاولة الوصول إلى 4 مواطنين محاصرين تحت الأنقاض

تواصل- فريق التحرير:

كشفت السلطات الأردنية عن صعوبة عمليات الإنقاذ المتبقية من العقار المنهار قبل أيام والذي أسفر عن مصرع 10 مواطنين وإصابة آخرين.

واعتبر مدير الدفاع المدني حاتم جابر، أن المرحلة القادمة من عملية الإنقاذ لانهيار مبنى قديم مؤلف من 4 طوابق في منطقة جبل اللويبدة في العاصمة الأردنية عمَّان، أخطر مرحلة.

وأضاف في تصريحات إعلامية مساء اليوم الخميس، أن خطورة المرحلة القادمة بسبب وجود مؤشرات بأن المحاصرين الأربعة المتبقين هم في الجزء السفلي من البناية التي انهارت، في مؤشر على صعوبة عمليات الإنقاذ.

وبحسب وسائل إعلام رسمية، أوضح “جابر” أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 10، بالإضافة إلى 10 إصابات أخرى.

وتابع قائلًا: “ما زال العمل جاريًا بناءً على توجيه مدير الأمن العام الذي أكد أنه لن يتم ترك الموقع إلا بعد إخلاء كافة المحاصرين”.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون عدد المحاصرين تحت الأنقاض أكثر من 4 أشخاص، الأمر الذي يستلزم معه عدم ترك الموقع إلا بعد التحقق من عدم وجود أي محاصرين آخرين غير الأشخاص الأربعة.

كما نوه أن المرحلة المقبلة من عمل رجال الدفاع المدني ستكون خطيرة جدًا، نظرًا لأن جميع المؤشرات التي توصل لها فريق العمل تؤكد بأن المحاصرين المتبقين متواجدون في الجزء السفلي من المبنى، وهو الطابق الأول الذي انهارت عليه العمارة.